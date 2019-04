Auf der "Time 100"-Gala "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke feiert sich selbst

Die 32-Jährige ist allerdings nicht der einzige "Game of Thrones"-Star, der es auf die "Time 100"-Liste geschafft hat. Auch Richard Madden (32) ist darauf zu finden. Während Clarke als Daenerys Targaryen aktuell in der finalen Staffel der Serie zu sehen ist, wurde die Figur ihres Kollegen, Robb Stark, bereits in Staffel drei um die Ecke gebracht. Daenerys und Robb hatten in "Game of Thrones" zwar nie miteinander zu tun, Clarke und Madden schienen sich über das Wiedersehen in New York aber gefreut zu haben. Auf Schnappschüssen von der Feier sind die beiden zu sehen, wie sie Arm in Arm in die Kameras lachen.