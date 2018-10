Auf der "Suspiria"-Premiere Chloë Grace Moretz: Was hat sie sich bei diesem Grusel-Outfit gedacht?

Halloween ist doch erst am 31. Oktober, dürfte sich der eine oder andere beim Anblick von Chloë Grace Moretz (21, "Die 5. Welle") bei der "Suspiria"-Premiere in Los Angeles gedacht haben. Denn die junge Schauspielerin legte einen gruseligen Glamour-Auftritt hin, der eher an ein Kostüm als an einen Red-Carpet-Look erinnerte.