Rückblickend betrachtet könnte das der Grund sein, warum das nicht vorhandene Liebesleben von Prince Damien so oft im Dschungelcamp thematisiert wurde. Eine prominente Camperin sagt zu "Bild": "Sowohl Damien als auch wir wurden ständig zu seinem Beziehungsstatus und seinen Erfahrungen in Sachen Liebe befragt, das fiel total auf. Es war vor und im Camp ein offenes Geheimnis, dass da so eine Show geplant sein könnte."