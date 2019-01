Obergiesing - Ein Mann hat am Mittwochnachmittag (30. Januar) in Obergiesing mehrere Frauen und ein Kind belästigt. Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige in der Schlierseestraße unterwegs. Er ging auf eine 18-Jährige zu und küsste sie ohne Vorwarnung oder Einverständnis auf die Wange.