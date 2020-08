Auf der sicheren Seite Smartphone gebraucht kaufen: Darauf sollten Verbraucher achten

Schlechte Bilder, keine Bewertungen

Auf Plattformen wie eBay oder Amazon besitzen Interessenten zwar noch einen gewissen Schutz, an anderen Stellen, wie in den bereits erwähnten Foren zum Beispiel, ist man allerdings im Extremfall der Gelackmeierte. Darum sollte man zunächst die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters überprüfen - wenn dies durchführbar ist. In speziellen Tausch- und Verkaufsforen können Nutzer etwa nachsehen, wie lange ein Verkäufer dort schon angemeldet ist und ob er oder sie von anderen Mitgliedern bereits gut bewertet wurde. Ist ein Anbieter schon seit Jahren dabei und ihm wurde vermehrt ein gutes Zeugnis ausgestellt, ist die Gefahr beim Kauf betrogen zu werden für gewöhnlich geringer. Eine feste Versicherung ist dies jedoch nicht.