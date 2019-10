Auf der Reise zu sich selbst Fernanda Brandao: "Die Entertainerin ist nur ein Teil von mir"

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es den Indigenen seelisch besser gehe als uns. Woran machen Sie das fest?

Brandao: Es ist ihre Einstellung. Wie sie miteinander leben, in dieser Gemeinschaft, in der alles geteilt wird. Sie sind weder gestresst noch gehetzt. Sie akzeptieren, was ist. Und sie haben eine unglaubliche Verbindung zur Natur. Das ist eine Eigenschaft, die uns Menschen gegeben ist. Nur wir haben den Bezug dazu völlig verloren. Stattdessen rennen wir einer Uhr hinterher und vergessen uns selbst zu fühlen.

Welche Erkenntnisse nehmen Sie für sich aus der Zeit im Regenwald mit?

Brandao: Ich habe gelernt, dass die Natur Gezeiten hat. Es gibt den Tag und es gibt die Nacht, es gibt aktive Phasen und es gibt Ruhephasen. Das ist gerade in einem Land wie Deutschland, wo der Leistungsdruck sehr hoch ist, ein wichtiger Aspekt. Ich denke, in einer Zeit, in der Maschinen uns in fast Allem ersetzen können, ist unsere Rolle die der Menschlichkeit, Wärme und Fürsorge. Das darf nicht verloren gehen. Und das ist das, was mir in den letzten Jahren sehr bewusst wurde.

Heißt das, die hart arbeitende Entertainerin in Ihnen wird künftig ein Stück weit zurückgestellt?

Brandao: Ja und Nein. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann dorthin zurückkehren werde. Es wäre also falsch zu sagen, die quirlige, bunte Fernanda in High Heels gibt es nicht mehr. Sie ist ein Teil von mir - aber eben einer von vielen. An einem gewissen Punkt in meinem Leben fand ich es nur schade, diese Plattform, die ich habe, nicht zu nutzen, um den eigentlichen Menschen dahinter zu kommunizieren.

Ihr Buch soll in gewisser Weise auch ein Klima-Bewusstsein schaffen. Welche Botschaft ist Ihnen besonders wichtig?

Brandao: Dass wir nicht an der Spitze vom Ökosystem stehen, sondern Teil davon sind und davon abhängen. Das Allerwichtigste sollte für uns Menschen jetzt sein, Bäume zu pflanzen. Nicht nur im Regenwald, auch hier. Das ist das, was unser Klima und den Wasserkreislauf stabil hält. Wir Menschen dürfen nicht vergessen, dass wir die Natur brauchen. Und jeder kann in seinem Leben wenigstens einen Baum pflanzen. Meine Mutter hat in Brasilien ganze 111 Bäume gesetzt.