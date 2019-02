Auf der Mailänder Fashion Week Karl Lagerfeld: Fendi lässt ihn ein letztes Mal sprechen

Nach dem Tod von Karl Lagerfeld (1933-2019) am vergangenen Dienstag dreht sich die Fashion-Welt langsam weiter. Einfluss auf sie hat der verstorbene Modezar immer noch. Am Donnerstag wurde im Rahmen der Mailänder Fashion Week seine letzte Damen-Kollektion für das italienische Modehaus Fendi präsentiert. Als die Models Kaia Gerber (17), Bella Hadid (22), Gigi Hadid (23) und Co. in den Herbst-Winter-Kreationen des Designers über den Laufsteg geschritten waren, beendete ein Video von ihm aus früheren Tagen die bewegende Show.