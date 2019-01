München - Am Samstagmorgen (5. Januar) gegen 7.25 Uhr wurden in Trudering-Riem ein Mann (54) und eine Frau (51) Opfer eines Übergriffs. Die Polizei geht von einem sexuellen Motivation des Täters aus. Der langhaarige Mann war zwischen den Straßen Am Mitterfeld und Teuchertstraße unterwegs, als er gepackt und zu Boden gerissen wurden.