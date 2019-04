Auf der Fashion Week in Sao Paulo Model bricht auf dem Laufsteg zusammen und stirbt

Der 26-jährige Tales Soares ist offenbar gestorben, nachdem er auf der Fashion Week in Sao Paulo auf dem Laufsteg zusammengebrochen ist. In einem Statement der Organisatoren der Show auf Instagram heißt es, das brasilianische Männer-Model sei während der Modenschau plötzlich erkrankt. Sanitäter hatten ihn noch auf dem Catwalk behandelt, dann wurde Soares in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Die Todesursache ist unklar.