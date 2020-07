Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag: Wie die Bundespolizei berichtet, beobachtete der Mann das Kind zunächst und setzte sich dann auf Höhe Wallersdorf neben das Mädchen. Während der Fahrt verwickelte er die 13-Jährige in ein Gespräch über ihre Familie, dabei legte er auch immer wieder den Arm um sie. Außerdem fasste er sie mehrfach an der Hüfte an und berührte ihre Beine. Doch dabei blieb es nicht: Als der Zug in München anhielt, soll der Mann laut Bundespolizei versucht haben, den Mund-Nasen-Schutz vom Gesicht des Mädchens zu ziehen und es gegen ihren Willen zu küssen.