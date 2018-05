Dass die Filmfestspiele in Cannes begonnen haben, merkt man spätestens am Auflauf der Topmodels an der Côte d’Azur. Eigentlich sollten die Filme des Wettbewerbs im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, aber die überirdischen Schönheiten machen alles, damit ihnen das Blitzlicht der Fotografen sicher ist.