Auf der Champs-Élysée in Paris Unperfekter Auftritt: Wo sind Karl Lagerfelds Zähne hin?

Als Lagerfeld auf der berühmten Shopping-Meile Champs-Élysées die Weihnachtslichter anknipste, strahlte er wie gewohnt mit dunkler Sonnenbrille und schickem schwarzen Anzug in die Kameras. Doch diesmal blieb der Blick an den Zähnen des Designers haften. Dort war nicht wie sonst eine Reihe weißer, gerader Zähne zu sehen, sondern deutliche Lücken. Die restlichen Zähne wirkten gelb und vom rechten Eckzahn war nur noch ein kleiner Stumpf übrig - ein unangenehmer Anblick des sonst so gepflegten Mode-Gurus.