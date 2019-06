Wegen des Unwetters am Pfingstmontag mussten die Autobahntunnel Etterschlag und Eching wegen Wassermassen in den Röhren gesperrt werden. Als die Autobahnpolizei überprüfen wollte, ob die Tunnel wieder freigegeben werden können, blockierte ein Fernlinienbus die Rettungsgasse. Der Busfahrer wollte die Gasse nutzen, um bis zur nächsten Anschlussstelle zu fahren und so die Wartezeit im Stau zu umgehen. Ihn erwartet nun ein beträchtliches Bußgeld.