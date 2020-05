Stand der Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss?

Eine in gleiche Richtung fahrende Polizeistreife habe versucht, den Sattelzug zum Halten zu bewegen. Erst nach 20 Kilometern sei der Fahrer mit seinem Transporter von der Fahrbahn abgekommen und zum Stehen gekommen. Ob der Mann unter Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden hatte oder an einer Erkrankung leidet, müssten die Ermittlungen klären, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit.