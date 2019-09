In Venedig, natürlich, trafen Katharina Müller-Elmau ("Hubert ohne Staller"), Karin Hanczewski ("Tatort Dresden"), Bianca Hein ("Soko München"), Floriane Daniel ("Wapo Bodensee") und Astrid Fünderich ("Soko Stuttgart") auf Einladung von "Carlos André Cooking For Friends" auf den Vorzeige-Venezianer, der in Wahrheit aus Cottbus stammt und in Madrid lebt. Wenn er als Brunetti im Einsatz ist, darf er die vielen Wochen mit seiner Frau Christine Gautier im Palazzo Tiepolo Passi wohnen, wo ihm die Vermieterin, eine Contessa, auch gern mal Essen serviert.