Ausgebildete Hebammen leisten wichtige Aufklärungsarbeit

Unter anderem eben mit der Möglichkeit, die Ausbildung zur Hebamme (und im nächsten Schritt zum/zur Krankenpfleger/in) zu machen – die durchaus anspruchsvoll ist. Sie findet an der University of the Philippines statt, alle Absolventen müssen ein mehrwöchiges Praktikum in der Hauptstadt Manila machen; Flug, Unterkunft und vor allem die Lebenshaltskosten sind für die Schüler im Normalfall unbezahlbar. Genau hier hilft der Verein – mit Erfolg. 20 Frauen und Männer hat FiliPa e.V. bereits zu Hebammen ausgebildet und so in ein festes Berufsleben gebracht. "Mit der Ausbildung schaffen wir auch Vorbilder. Die Frauen sind nicht mehr so abhängig von ihren Ehemännern, finanziell wie emotional. So wird das Familienbild und die Persönlichkeiten der Frauen gestärkt. Sie sind ihren Kindern dann später ein Vorbild", erklärt die 27-Jährige.