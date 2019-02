Weitere Kollision auf den Gleisen in Karpfhofen

Ebenfalls am Montagmorgen krachte eine S-Bahn an einem Bahnübergang in Karpfhofen in ein Auto. Der Fahrer hatte die geschlossene Halbschranke umfahren und die rote Warnleuchte missachtet. Bei dem Zusammenstoß wurde der Rentner im Auto mehrere hundert Meter mitgeschleift, lebensgefährlich verletzt und verstarb noch am Unfallort.