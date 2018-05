Köln - Ein Siebenjähriger ist in Köln auf dem Weg zur Schule von einem Müllwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Junge sei am Montagmorgen mit seinem Vater auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen passierte der Unfall beim Abbiegen des Lastwagens. Der Siebenjährige sei sofort tot gewesen. Weitere Details wollte die Polizei am Mittag bekanntgeben.