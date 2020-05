Auf dem Weg zur ISS SpaceX-Rakete erfolgreich gestartet: Elon Musk im Freudentaumel

Die amerikanischen Astronauten Robert Behnken (49) und Douglas Hurley (53) sind am Samstagabend (deutsche Zeit) erfolgreich ins All gestartet. Sie sind auf dem Weg zur Internationalen Raumstation ISS. Einer hat deswegen besonderen Grund zur Freude: Elon Musk (48). Die beiden Männer sitzen in einer Rakete seiner Firma SpaceX.