Auf dem Weg zu Louis Vuitton Mann greift Justin Timberlake bei der Fashion Week in Paris an

Justin Timberlake (38, "Man of the Woods") wurde am Dienstag bei einem Besuch bei der Pariser Fashion Week von einem Mann angegriffen. Der Sänger und seine Ehefrau Jessica Biel (37) waren auf dem Weg zur Louis-Vuitton-Show zur Kollektion Frühling/Sommer 2020, als der Mann hinter die Absperrungen des Ankunftsbereichs gelang und nach Timberlakes rechtem Bein griff. Das zeigt ein Foto des Vorfalls, das unter anderem "E! News" vorliegt.