Auf dem Weg nach Down Under Dschungelcamp 2020: Darum reist Detlef Steves nach Australien

Großer Fan des Dschungelcamps

Warum Detlef Steves unbedingt in den Dschungel will? Er ist offenbar einer der größten Fans der Show. "Es ist so unglaublich, dass ich auf dieser Brücke stehen und reingucken darf. Ich bin ein Teil von dieser ganzen Sache", freut sich Steves im Gespräch mit RTL. Er "könnte heulen". "Ich bin so glücklich", sagt er. Für ihn sei das Dschungelcamp "eine der besten Sendungen im deutschen Fernsehen". "Ein Wunsch geht in Erfüllung, das ist so schön", führt er weiter aus.