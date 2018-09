Auf dem Weg der Besserung Unfall-Drama um Cornelia Poletto: So geht es der Star-Köchin

Sorge um Cornelia Poletto (47): Die Star-Köchin liegt nach einem Autounfall im Krankenhaus. Das bestätigte eine Sprecherin der Hamburgerin auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Wie die "Hamburger Morgenpost" zuvor in ihrer heutigen Dienstagausgabe berichtete, ereignete sich das Unfall-Drama am späten Samstagnachmittag. Die beliebte Köchin war demnach mit ihrem Renault Twizy in Eppendorf unterwegs, als ihr ein anderer Wagen die Vorfahrt nahm. Poletto krachte daraufhin in die Fahrerseite des Wagens.