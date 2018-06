Auf dem roten Teppich Amy Schumer bei den Tony Awards: Erster Auftritt mit ihrem Ehemann

US-Komikerin Amy Schumer (37) und US-Koch Chris Fischer (38) hatten bei den Tony Awards am Sonntag in der New Yorker Radio City Music Hall ihren ersten Auftritt als Ehepaar. Doch von Feiern konnte nicht so richtig die Rede sein, vielmehr wirkte ihr Auftritt ungewöhnlich steif. Fast sah es so aus, als stünde sie allein vor den Fotografen. Und auch er legte eher pflichtschuldig den Arm um seine Gattin. Optisch war der Auftritt ebenfalls eher düster, denn beide waren in Schwarz gehüllt.