Kurz vor Schluss stimmte die Band dann natürlich auch noch ihren "größten internationalen Hit" (Spaceman), einen echten Klassiker der Rockgeschichte an: "I was Made For Lovin' You".

Warum hört die Band auf?

KISS waren schon mal auf Abschiedstournee, doch anders als zu Beginn der 00er-Jahre könnte es diesmal tatsächlich kein Zurück geben. "Einer der Hauptgründe dafür ist, dass man immer gegen die Zeit arbeitet, sie aber irgendwann gewinnt. Wenn wir eine Band wären, die Jeans und T-Shirts trägt, könnten wir Rock'n'Roll spielen, bis wir 90 sind. Aber wir tragen Outfits, die 20 Kilo schwer sind und auf der Bühne spielen wir Superman", erklärte Paul Stanley (67) - genannt "The Starchild" und erkennbar an einem Stern ums Auge - vorab im Interview mit spot on news. Und als Gründungsmitglied weiß der Sänger und Gitarrist, wovon er spricht.

Die Band sei nie besser gewesen, ergänzte er, "aber nach viereinhalb Dekaden ist es vielleicht besser, unsere Siegesrunde zu drehen und all das zu feiern, was wir bisher erreicht haben, mit den Menschen, die uns das ermöglicht haben".

Weitere Termine in Deutschland

Der deutsche Teil der Abschiedstournee startete am 27. Mai in Leipzig. Diese Konzerttermine stehen in Deutschland ebenfalls noch auf dem Programm: 2. Juni: Essen +++ 4. Juni: Berlin +++ 5. Juni: Hannover +++ 6. Juli: Iffezheim. Die gesamte Tour endet am 3. Dezember in Auckland, Neuseeland... Und um es mit The Spacemans Worten zu sagen: "Es ist sehr schwer, sich zu verabschieden" - aber auch schwer beeindruckend.