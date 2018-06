Auf dem Hamburger Rathausmarkt Kiefer Sutherland spielt als Straßenmusiker für Passanten

Im Juni erreicht Sutherland mit seiner "Reckless"-Tour Europa. Deutsche Konzerte finden neben Hamburg auch in Köln, Leipzig, Berlin und Nürnberg statt. Offiziell zu sehen ist der Kanadier auf der Bühne in Hamburg erst am 10. Juni. Sutherland machte zunächst als Schauspieler Karriere ("Das nächste Opfer", 1984) und, brachte 2016 schließlich sein erstes Musikalbum "Down in a Hole" heraus.