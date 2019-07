Auf dem Glastonbury Festival Kylie Minogue: Freudentränen und fünf Outfit-Wechsel in nur einer Show

Pop-Ikone Kylie Minogue (51, "I Should Be So Lucky") trat am Sonntag als Headliner beim Glastonbury Festival auf. Dabei überraschte sie in fünf verschiedenen Outfits. Sie eröffnete ihre emotionale Show in einer hellen Seidenbluse, die mit glitzernden goldenen Punkten besetzt war. Dazu kombinierte sie eine weiße Hose und einen goldenen Gürtel von Stella McCartney. Danach warf sich die Sängerin in ein rot glänzendes, bodenlanges PVC-Mantelkleid.