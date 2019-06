München - Sommerzeit ist gleich Eiszeit. Ob Vanille-, Schoko-, oder Erdbeereis - wenn es sommerlich warm wird, steigt das Bedürfnis nach einer kulinarischen Abkühlung. An besonders warmen Tagen gibt es an Münchner Eisdielen lange Schlangen. Damit auch Sonnenanbeter an den Ufern der Isar eine Möglichkeit auf Eiscreme oder Sorbet haben, könnte es dort bald einen mobilen Eisverkauf geben.