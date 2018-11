Ihm zur Seite sprang eine Giesingerin: “Ich genieße es, an den paar Spieltagen das Fenster aufzumachen, den Stadionsprecher zu hören und den Live-Ticker zu lesen", so die Dame. Und weiter: "Es ist lächerlich, sich wegen zehn Spieltagen zu beschweren und ich glaube es ist eine Minderheit in Giesing, die dieses Stadion nicht will".

Ausbau des Grünwalder Stadions weiter Streitthema im Viertel

Vom Sportreferat der Stadt war bei der Bürgerversammlung niemand anwesend, deswegen gab es keine Antworten auf die Fragen der Bürger. Im Saal abgestimmt wurde dann aber doch noch: Eine Mehrheit votierte gegen einen Ausbau des Grünwalder Stadions – gleichzeitig wurde aber ein Antrag auf Reduzierung gleichfalls abgelehnt.

Ausbau ja oder nein: Diese Frage wird die Stadtverwaltung und vor allem Giesing wohl noch ein bisschen beschäftigen.

