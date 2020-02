Auf Amazon Prime "Dispatches from Elsewhere": Neue Serie mit Jason Segel

"How I Met Your Mother"-Star Jason Segel fungiert nicht nur als einer der Hauptdarsteller, sondern zusammen mit Oscar-Gewinner Scott Rudin (61, "The Social Network") auch als Executive Producer. Die zehnteilige Mystery-Serie wird ab dem 8. Mai in Deutschland und Österreich verfügbar sein. Premiere feiert "Dispatches from Elsewhere" am 24. Februar im Rahmen der Berlinale.