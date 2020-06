Grünen-Stadtrat Schönemann warnt vor nicht legalen Trails

Da es an offiziellen Trails mangelt, schaffen sich Mountainbiker oft ihre eigenen, haben die Grünen beobachtet. "Das ist oft nicht legal und kann in Naturschutz-Gebieten zu erheblichen Schäden an Flora und Fauna führen", sagt Grünen-Stadtrat Florian Schönemann.