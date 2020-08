Auf Altbewährtes setzen Diese Lifehacks von Oma sind noch heute genial

Edelstahl mit Kartoffelschale polieren

Unschöne Schlieren und Flecken auf Edelstahlflächen lassen sich simpel mit der inneren Schale von Kartoffeln beseitigen. Einfach Edelstahlflächen einreiben, mit einem Tuch nachpolieren und sofort glänzt alles wieder wie neu.

Raumluft durch Kaffee verbessern

Es geht auch ohne Chemie. Unangenehme Gerüche in Räumen oder in Kühlschränken beseitigt Kaffeepulver. Einfach zwei Teelöffel Kaffeepulver in ein Schälchen füllen und zum Beispiel im Bad, Wohnzimmer, Küche oder Kühlschrank stellen. Der Kaffee absorbiert alle üblen Gerüche.

Eierschalen als Düngemittel nutzen

Eierschalen bestehen aus Kalk und sind daher bestens als Dünger für Balkon- und Topfpflanzen geeignet. Dafür die Schalen sammeln, zerdrücken und direkt unter die Erde mischen. Eine regelmäßige Düngung sorgt für gesunde Pflanzen und üppiges Wachstum.

Mit dem Pümpel verstopfte Rohre frei machen

Als Pümpel oder Pömpel bekannt, gehörte die praktische Erfindung früher zur Grundausstattung jedes Haushalts. Der manuelle Abflussreiniger besteht lediglich aus einer Sauggummiglocke und einem Holzstab. Durch das typische Pumpen wird ein Unterdruck erzeugt, die Verstopfungen lockern sich und die Rohre sind wieder frei.

Keine Spinnen dank duftender Minze

Wer kein Spinnenfan ist, wird von diesem Oma-Lifehack begeistert sein. Spinnen mögen keinen Minzduft. Deshalb Minzpflanzen auf das Fensterbrett stellen oder die Achtbeiner mit Minzöl aus den betroffenen Räumen verscheuchen.