Auf 2100 Metern Höhe Thore Schölermann und Jana Julie Kilka: Hochzeit in den Alpen

Kennengelernt hatten sich der "The Voice of Germany"-Moderator und die Schauspielerin vor neun Jahren am Set der 2015 abgesetzten ARD-Soap "Verbotene Liebe". Die frischgebackene Frau Schölermann war von 2010 bis 2014 ein Teil des Casts, ihr Ehemann von 2010 bis 2012. 2018 übernahmen sie gemeinsam die Moderation der ProSieben-Sendung "Get the F*ck out of my House".