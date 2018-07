Auf 19 Jahre Ehe Victoria und David Beckham feiern Hochzeitstag

Während das Ex-Spice-Girl nur "19 Jahre!!! Ich liebe dich so sehr", zum Foto schreibt, gibt es vom Ex-Sport-Profi eine kleine Anekdote mit Liebeserklärung: "19 Jahre, WOW... Heute vor 19 Jahren war ich von Kopf bis Fuß in Lila gekleidet... Alles Gute zum Jahrestag an die tollste Ehefrau und Mutter... Ich liebe dich", schreibt er zum Foto. Dazu verlinkt er, was aus 19 Jahre Liebe entstanden ist: ihre vier gemeinsamen Kinder Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und die kleine Harper (6).