Auch weitere Stars dabei Nach Tod von Floyd: Drake und The Weeknd spenden 600.000 US-Dollar

Die Spenden der Stars

In einer Instagram Story zeigt Rapper Drake (33) etwa, dass er 100.000 US-Dollar an "National Bail Out" gespendet hat. Dies tat ihm The Weeknd (30) gleich, der die gleiche Summe spendete. Zudem überwies der Sänger aber auch jeweils 200.000 US-Dollar an das Black Lives Matter Global Network und das The Colin Kaepernick Know Your Rights Camp. Zusammen sind das umgerechnet mehr als 530.000 Euro. The Weeknd forderte zudem alle Promis mit "tiefen Taschen" dazu auf, zu spenden.