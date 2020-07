Auch weitere Sprachen geplant Corona-Warn-App: Türkisches Sprach-Update noch in dieser Woche

Aktuelle Zahlen zur App

Die Corona-Krise habe generell gezeigt, dass Mehrsprachigkeit "gelebte Realität in Deutschland" sei. Dem müsse man "mit unseren Informationen, die ja für alle Menschen in Deutschland da sein sollen, auch nachkommen". Laut Robert-Koch Institut (RKI) wurde die App bisher 15,8 Millionen Mal (Stand: 15. Juli 2020) heruntergeladen. Seibert erklärt in dem Interview, das am Donnerstag, 16. Juli, gesendet werden soll, dass die deutsche App einen starken Start hingelegt habe. "Keine Corona-Warn-App in Europa, ich glaube sogar weltweit, ist so erfolgreich wie unsere."