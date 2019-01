Im vergangenen Jahr sei die Produktionsmenge um 700.000 Hektoliter auf 24,5 Millionen Hektoliter gestiegen, teilte Landwirtschaftministerin Michaela Kaniber (CSU) am Samstag auf der Lebensmittelmesse Grüne Woche in Berlin mit. Bei 13 Millionen Einwohnern in Bayern macht das pro Kopf rund 188 Liter.