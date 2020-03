Auch TV-Serien betroffen Wegen Coronavirus: ZDF-Dreh zu "Die Bergretter" gestoppt

Auch die ersten deutschen TV-Serien sind nun von der Angst vor dem Coronavirus betroffen. So wurden unter anderem die Arbeiten an einem Spezial für die ZDF-Familienserie "Die Bergretter" gestoppt, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. "Der geplante Dreh eines Spezials der 'Bergretter' in Südtirol wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben", erklärte demnach ein Sendersprecher dem Blatt. Wann die Dreharbeiten stattdessen aufgenommen werden sollen, ist bisher unklar.