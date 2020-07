Auch Trump hatte es geteilt Falschaussagen zu Corona: Instagram löscht Video von Madonna

In dem Video behauptet die Kinderärztin Dr. Stella Immanuel, sie habe 350 Corona-Patienten erfolgreich mit dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin geheilt. Wie unter anderem die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtet, schrieb Madonna zu dem Video, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus bereits gefunden und erprobt worden sei. Es solle seit Monaten verfügbar sein, doch die Menschen sollten lieber "durch Angst kontrolliert werden", damit die "Reichen reicher und die Armen noch ärmer" würden, so die Sängerin.