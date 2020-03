Auch Tochter Lilli ist bei ihm Til Schweiger isoliert sich mit seiner Freundin Sandra in Hamburg

Er hatte viel vor in den kommenden Monaten: Schauspieler Til Schweiger (56, "Honig im Kopf") "wollte zwei Filme drehen, ein Restaurant auf Mallorca eröffnen, ein Barefoot-Ausflugsschiff in der Donau zu Wasser lassen" und sich "um das nächste Hotel kümmern", erzählt er im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Nun liegen diese Pläne, wie so vieles in diesen Tagen, vorerst auf Eis. Die Corona-Isolation verbringt der 56-Jährige mit seiner Freundin Sandra, seiner Tochter Lilli und deren Freund zuhause in Hamburg.