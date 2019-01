Florian Silbereisen wird in seiner ARD-Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am Samstag um 20.15 Uhr auch Helene Fischer begrüßen. Der Moderator und seine schöne Exfreundin treffen dann zum ersten Mal nach Bekanntgabe der Trennung im TV aufeinander. Was wird passieren? Wird Helene Fischers neuer Freund Thomas Seitel auch auf der Bühne sein?