Auch "Supernatural" verlängert Es geht weiter: "Riverdale" bekommt eine vierte Staffel

Jedes Jahr bangen Fans darum, dass ihre Lieblingsserien nicht eingestellt werden. Für etliche Shows heißt es nun durchatmen, denn das amerikanische Fernseh-Network The CW hat offiziell bekanntgegeben, welche Serien ihren Fans erhalten bleiben. So bekommt zum Beispiel "Riverdale" eine vierte Staffel. Die Serie kann hierzulande via Netflix gestreamt werden. Hauptdarsteller K.J. Apa (20) alias Archie Andrews freute sich auf seinem Instagram-Account über die Nachricht und erklärte, er sei aufgeregt, dass es weitergehe.