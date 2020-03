Auch "Stranger Things" betroffen Disney, Netflix und Co. pausieren Seriendrehs

Auch Disney+ hat viele aktive Dreharbeiten pausiert. Betroffen sind die Serien "See", "Servant", "For All Mankind" sowie "Mythic Quest", "The Falcon And The Winter Soldier" stellte die Dreharbeiten in Prag ein. Die Drehs der zweiten Staffel von "The Morning Show" mit Jennifer Aniston (51) und Reese Witherspoon (43), die via Apples Streamingdienst produziert wird, sind ebenfalls vorerst ausgesetzt. Bei Amazon Prime gilt selbes Spiel für die Serie "Carnival Row" mit Orlando Bloom (43).