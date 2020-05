Auch sie gehört zu den "Silberfüchsen" Graue Haare, na und? Salma Hayek macht kein Geheimnis daraus

An Stirn und Schläfen des Hollywood-Stars blitzen mehrere graue Haare hervor. Verstecken will Hayek diese nicht. Im Gegenteil, sie schreibt zu dem Foto: "Sei stolz auf deine Wurzeln" und setzt das Hashtag "Silberfuchs" dazu. Wie gut der Schauspielerin graues Haar steht, bewies sie 2018 schon einmal. Im Film "The Hummingbird Project" trat sie als Eva Torres mit stylischer, grauer Lockenmähne auf.