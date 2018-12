Auch Schüler erlebt böse Überraschung Einbrecher steht am Bett einer 80-Jährigen

Noch größer dürfte der Schreck für eine 80-Jährige gewesen sein, die am Starenweg wohnt. Sie schlief am Samstag, gegen 23 Uhr schon, als zwei Männer ins Haus eindrangen und alles durchsuchten. Die Rentnerin wurde davon wach. Als sie die Augen öffnete, sah sie einen Fremden in ihrem Schlafzimmer stehen.