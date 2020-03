Stielike erlebte also ein Déjà-vu zu dem, was ihm Anfang des Jahres schon in Asien widerfahren war. "Wir werden uns in China sicherer fühlen als in Spanien", sagte sein Trainerkollege José González, der mit dem FC Wuhan Zall kürzlich von dort abgereist war, der "SZ". Nachdem der Ende Februar geplante Saisonstart in China, der nun Anfang Mai erfolgen soll, verschoben worden war, hatte Stielike mit seiner Mannschaft ein Trainingslager in Thailand bestritten.