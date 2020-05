Bereits am Mittwoch hatte der ADFC an der Zweibrückenstraße demonstriert, wie derlei Pop-up-Radwege aussehen können. "Die Radwege sind voll in Zeiten von Corona. Alle steigen um auf das Radl. Wir wollen zeigen, wie groß die Entlastung durch solche Maßnahmen sein kann", hatte ADFC-Chef Andreas Groh der AZ zu der Aktion gesagt.