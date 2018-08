Auch Promis gratulieren Geburtstagsfoto: Madonna ist noch immer die Königin

Sollten jemals Zweifel daran bestanden haben, dass sie die "Queen of Pop" ist, so hat Madonna diese an ihrem heutigen 60. Geburtstag abermals ausgeräumt. Auf Instagram postete sie am Donnerstag mehrere Bilder aus Marrakesch, auf denen sie in traditioneller Tracht der Berber zu sehen ist. Auf einem der Fotos hält sie ein Schildchen mit den Worten "The Queen", zu Deutsch "Die Königin", in die Kamera. "Falls es jemand vergessen hat", ist ihr selbstbewusster Kommentar dazu.