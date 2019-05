Foto im Polizei-Streifenwagen

Genauso wie die Münchner Polizei. Besucher können sich für Fotos in einen uniformierten Streifenwagen oder auf ein Polizei-Motorrad setzen. In einem Fahrsimulator kann man die Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr testen. Und auch, was Polizeihunde können, kann man sich vor Ort anschauen.