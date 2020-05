Auch Peyton Reed ist dabei "The Mandalorian": Robert Rodriguez in Staffel zwei an Bord

Gibt es Überraschungen für die Fans?

Die Produktion der zweiten Staffel der "Star Wars"-Serie, die auf dem Streamingdienst Disney+ läuft, ist bereits abgeschlossen. Als Schauspieler neu dabei sind unter anderem Rosario Dawson (40) und Michael Biehn (63). Mehrere Darsteller aus der ersten Staffel werden zudem auch in den kommenden Episoden wieder an Bord sein, allen voran Pedro Pascal (45) in der Hauptrolle des "Mando" alias Din Djarin. Ebenfalls mit dabei sind wieder Gina Carano (38) in der Rolle der Cara Dune und Carl Weathers (72) als Greef. Giancarlo Esposito (62) als Moff Gideon wird vermutlich der Hauptgegner in Staffel zwei werden.