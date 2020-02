Giesing - Am U-Bahnhof Kolumbusplatz ist es am Samstagnachmittag nach dem Spiel des TSV 1860 gegen Waldhof Mannheim (1:1) zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen Anhängern beider Klubs gekommen. Aufgrund der derzeitigen Baustelle am Sendlinger Tor war die übliche Trennung der Fanlager nicht möglich.